Mbaye Leye donne de bonnes nouvelles avant le duel avec le KV Ostende

Ce week-end, en bas du classement, il y a un choc au programme avec le match entre Zulte Waregem et le KV Ostende.

Mbaye Leye a commencé sa conférence de presse avec de bonnes nouvelles. "Willen, Fila, Derijck et Gano se sont entraînés avec nous. S'ils n'ont pas de soucis, ils seront dans la sélection. De plus, Fadera revient de suspension. Le choix est donc un peu plus grand. J'aime avoir ça. Surtout aussi parce que nous devons jouer contre Ostende. Ndour reste out, c'est dommage, car c'est un des rares gars qui a de la profondeur".

Le KV Ostende est actuellement l'équipe dans le rouge sur le plan sportif, mais aussi sur le plan financier. "Les rapports sur les problèmes financiers d'Ostende, nous essayons de les ignorer. Nous avons suffisamment de potentiel pour assurer le maintien. Nous devons faire le travail maintenant."