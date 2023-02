La tension monte autour du Lotto Park avant le match d'Anderlecht face à Saint-Trond

La rencontre s'annonce chahutée pour Wouter Vandenhaute.

L'article paru dans Humo décrivant certains agissements polémiques de Wouter Vandenhaute ne fait que renforcer la tempête que traverse actuellement la direction anderlechtoise. Les BCS, un groupe d'hooligans du Sporting, a préfacé le match de cette après midi face à Saint-Trond à sa manière.



Le collectif a en effet verrouillé plusieurs portes d'accès au Lotto Park et tagué des messages anti- Vandenhaute et anti-Coucke sur un mur proche su stade. Si la situation est désormais rentrée dans l'ordre (toutes les portes ont été dévérouillées et les tags effacés), la rencontre s'annonce particulièrement à risque.