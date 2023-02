Ostende est réaliste : "Nous devons rester positifs même si nos chances ne sont pas grandes"

Ostende est parvenu à tenir tête à Zulte Waregem dimanche soir (1-1) lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

"Avec un point, nous ne gagnons rien. Nous ne sommes pas plus près de Zulte Waregem et Courtrai, qui sont donc plus loin devant. Nous prenons donc un point, mais il ne nous sert pas à grand-chose", a réalisé le défenseur du KVO Anton Tanghe.

Un sentiment également partagé par l'entraîneur Thalhammer. "C'est très décevant de voir Courtrai gagner au Standard. Il nous faut maintenant trois autres victoires pour la 15e place, mais ce n'est pas encore fini."

Chances réduites

"C'est encore possible, mais les chances ont diminué après les résultats d'aujourd'hui. Maintenant, nous devons d'abord gagner contre Charleroi et ensuite regarder au-delà, c'est ce que nous devons faire maintenant. Des choses folles sont déjà arrivées dans le football, nous devons rester positifs même si nos chances ne sont pas grandes. Nous devons commencer par une victoire et construire sur cette base."

Ostende est avant-dernier avec 19 points au compteur et compte six longueurs de retard sur la quinzième place occupée par Courtrai.