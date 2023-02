Franck De Bleeckere s'exprime à propos de la carte rouge de Laifis : "Oui, c'est la bonne décision"

Certains se sont étonnés de voir le chypriote recevoir un carton rouge.

Courtrai a obtenu un penalty contre le Standard de Liège après une faute de Kostas Laifis sur Faiz Selemani. Le défenseur des Rouches a également reçu un carton rouge. Frank De Bleeckere et le département de l'arbitrage donnent leur verdict.

Selon le département de l'arbitrage, tout a été fait correctement. Laifis a tiré sur le maillot de Selemani, le privant d'une occasion de marquer. Le défenseur n'avait pas non plus l'intention de jouer le ballon. Un penalty et un carton rouge, c'est la bonne décision", entend-on.

Le Standard s'est finalement incliné 0-2 contre les Kerels, perdant de la sorte des points précieux dans la lutte pour les billets des Play-Offs.