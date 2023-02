Dortmund prend un petit avantage contre Chelsea

Un seul but et du suspense avant le match retour entre le Borussia Dortmund et Chelsea.

L'autre huitième de finale de la soirée de Ligue des Champions opposait le Borussia à Chelsea à Dortmund. Une manche aller que les Blues abordaient avec une confiance en berne après avoir enchaîné trois matchs sans gagner en Premier League. C'est pourtant Thiago Silva qui a été le premier à faire trembler les filets... de la main. Son but a logiquement été annulé et le défenseur central brésilien a écopé d'un carton jaune. Et il a donc fallu attendre la deuxième période pour voir le seul but de la rencontre. Parti en contre attaque, Karim Adeyemi a pris Enzo Fernandez de vitesse avant de dribbler pour Kepa et de placer le ballon au fond des filets. Le Borussia s'impose (1-0) et abordera le match retour, dans trois semaines, avec un petit avantage. Le but complètement DINGUE d’Adeyemi 😳pic.twitter.com/3qGxLFXeOM — Sinbad 🦦 (@SinbadBoi_) February 15, 2023