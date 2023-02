L'ACFF ouvre les inscriptions pour les tests de sélection au Foot Elite Etudes

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 26 mars 2023.

Dans un communiqué, l'ACFF vient d'annoncer l'ouverture des inscriptions pour les tests de sélection au Foot Elite Etudes. Il y a cinq mois, l'association des clubs francophones de football avait lancé son "pôle élite" qui a déjà permis aux jeunes Liam Moureau (Messancy) de rejoindre le Sporting Charleroi et Axel Lombet (Ciney) de porter les couleurs d'OHL.

Pour cette nouvelle campagne, l'ACFF somme aux personnes intéressées de bien respecter l'ensemble des pré-requis : l'enfant doit actuellement être en 2e ou en 3e année de l'enseignement secondaire, être né en 2009, être de nationalité belge ou assimilé et faire partie d'une équipe de jeunes élites ou interprovinciale.

Une fois sélectionnés, les élèves seront répartis dans 4 centres (Liège, Charleroi, Ciney et Woluwé) et allieront études et entraînements de haut niveau. L'ACFF n'oublie certainement pas l'aspect scolaire, puisque les enfants seront obligés de réussir leurs examens pour continuer à pouvoir s'entraîner au sein du Foot Elite Etudes.

Si vous êtes intéressés, VOICI le lien qui vous permettra d'y inscrire votre enfant.