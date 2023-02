Anderlecht affrontera quelques têtes familières à Ludogorets

Si l'effectif de Ludogorets n'est pas des plus connus en Belgique, quelques noms seront familiers au sein de l'équipe bulgare.

Ludogorets domine le football bulgare depuis un peu plus de dix ans maintenant. Le club de Razgrad a détrôné le CSKA Sofia et n'est plus passé à côté du titre depuis 11 saisons consécutives. Habitué à l'Europe, Ludogorets a donc su attirer des joueurs passés par notre championnat, et qui rappelleront des souvenirs aux supporters d'Anderlecht.

Sergio Padt (32 ans, ex-La Gantoise)

Débarqué en 2011 en provenance des Go Ahead Eagles, Sergio Padt s'est imposé comme un titulaire indiscutable et un gardien plutôt sûr lors de son passage à La Gantoise. Arrivé juste après la victoire des Buffalos en Coupe, il repartira avant le titre sous Hein Vanhaezebrouck.

© photonews

Cela privera certainement Padt d'un statut véritablement culte à Gand, malgré deux bonnes saisons. L'émergence de Matz Sels le poussera sur le banc, puis vers la sortie : direction Groningue, où il remportera le seul trophée de sa carrière, une Coupe des Pays-Bas. Depuis 2021, il défend les perches de Ludogorets et devrait donc se rappeler au bon souvenir de...Benito Raman, son ex-équipier.

Ihor Plastun (32 ans, ex-La Gantoise)

Un autre ex-Buffalo sévit à Ludogorets, mais sa période gantoise est plus récente. Ihor Plastun arrivait d'ailleurs déjà de Bulgarie quand, en 2018, il a rejoint La Gantoise. Preuve du niveau sérieux de Ludogorets, il s'est rapidement imposé à la Ghelamco Arena et est même devenu international ukrainien durant son passage en D1A.

Solide défenseur central, buteur et même passeur occasionnel (3 buts et 3 assists avec Gand), Plastun est titulaire régulier cette saison. Son expérience sera un grand atout pour Ludogorets, même si lui n'a pas connu Raman. Il a toutefois bien connu l'Europe, cumulant déjà 64 rencontres européennes avec Gand et Ludogorets...

Olivier Verdon (27 ans, ex-Eupen)

L'axe défensif de Ludogorets sera a priori 100% Pro League : aux côtés d'Ihor Plastun devrait se tenir Olivier Verdon. L'international béninois (29 caps) est devenu un véritable pilier du club de Razgrad depuis son prêt, puis sa signature en provenance d'Alavès en 2020.

© photonews

Verdon, formé à Bordeaux, arrivait au Kehrweg en 2019 et ne restera que le temps d'une saison, déjà en prêt depuis Alavès. Il se sera imposé comme un titulaire incontournable à Eupen, avant de se poser pour de bon en Bulgarie. La défense centrale de Ludogorets est donc composée de deux joueurs s'étant imposés sans problème en D1A, devant un ancien bon gardien du top belge ; les attaquants Mauves sont prévenus.