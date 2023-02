🎥 Le but splendide de Karim Adeyemi qui offre l'avantage à Dortmund contre Chelsea

Une remontée de balle supersonique et magnifiquement ponctuée qui a permis au BVB de prendre une longueur d'avance pour le match retour.

Ce mercredi soir, le Borussia Dortmund s'est imposé contre Chelsea (1-0) et a pris une légère option sur la qualification pour les quarts de finale de la compétition. Dans une rencontre qui n'avait pas encore trouvé de héros, la défense du Borussia dégage un corner qui a bien failli finir sa route au fond des filets.

La suite est aussi magnifique que rapide. Karim Adeyemi récupère le cuir à plus de 60 mètres du but, se retrouve déjà en un contre un avec Enzo Fernandez alors qu'il n'a pas encore passé la ligne médiane et se joue très facilement du joueur recruté contre 120M€ cet hiver. Arrivé face à Kepa, le jeune ailier droit allemand (21 ans) dribble le portier de Chelsea avant de pousser au fond des filets.

Une action réalisée avec un grand sang froid qui témoigne déjà de toute l'assurance qui habite l'international allemand (4 sélections) venu l'été dernier en provenance de Salzbourg. Dortmund mène 1-0 et se présentera à Stamford Bridge avec un léger avantage sur la qualification.