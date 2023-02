🎥 Soirée cauchemardesque pour le PSV et ses Belges à Séville, Phillippe Clément et Monaco renversent le Bayer Leverkusen grâce à un éclair de Krepin Diatta

Fortunes diverses pour nos Belges engagés en Europa League.

Petite déception pour les Belges engagés lors des matchs de 21h en Europa League : tous ont commencé sur le banc. A Séville, Thorgan Hazard est monté à l'heure de jeu avec le jeu en même temps que Fabio Silva. Les deux renforts hivernaux n'ont pu que constater les dégats face à une équipe espagnole qui menait déjà 3-0. Solide en première mi-temps, le PSV a craqué juste avant le retour aux vestiaires sur une reprise de Youssef En Nesyri au petit rectangle avant de couler après le repos en encaissant deux buts en cinq minutes. Johan Bakayoko est lui resté sur le banc pendant 90 minutes.

Sevilla 1 - 0 PSV - Youssef En Nesyri 45+2 pic.twitter.com/fMzfyOMPx4 — Media (@AFC2Media) February 16, 2023

Philippe Clément et Monaco connaissaient plus de réussite sur le terrain du Bayer Leverkusen en ouvrant le score sur une grossière erreur du gardien Lucas Hradecky. Comme le PSV, Monaco se sabordait ensuite en début de deuxième mi-temps en encaissant deux buts en dix minutes. Mais comme souvent cette saison, Monaco a offert un match à rebondissements en égalisant dans un premier temps grâce à un petit numéro de Krépin Diatta avant d'arracher la victoire dans le temps additionnel grâce à Axel Diasi (2-3).

KRÉPIN DIATTA D'UNE FRAPPE INCROYABLE!!!!

pic.twitter.com/v9pVmh3Rjd — Football Report (@FootballReprt) February 16, 2023

Dans les autres matchs, on notera deux partages entre la Juventus et le FC Nantes (1-1) ainsi qu'entre le Sporting Portugal et Midtjylland (1-1 également).