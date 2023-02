🎥 L'erreur improbable du gardien du Bayer Leverkusen qui offre l'ouverture du score à Monaco

Un vrai cadeau pour l'équipe de Philippe Clément.

Travailler pendant des jours pour un match crucial et se sentir impuissant après une erreur monumentale de son gardien dès la huitième minute : après l'avoir vécu comme joueur, Xabi Alonso en a fait l'amère expérience en tant qu'entraîneur. Son équipe du Bayer Leverkusen venait de débuter son match face à Monaco lorsque Lukas Hradecky s'est troué.

Se sentant en confort sur une passe en retrait, le portier finlandais a voulu prendre son temps et s'est rendu coupable d'un contrôle très large, ce qui a permis à Breel Embolo de venir le destabiliser, jusqu'à le faire trébucher et faire rentrer le ballon au fond des filets. Et accessoirement faire le tour du monde malgré lui.