Thibo Somers lance le derby brugeois : "C'est une question de vie ou de mort pour moi"

La saison passée, le Cercle est resté invaincu face au Club.

Après l'Union Saint-Gilloise et Benfica, le Club de Bruges s'apprête à boucler sa semaine avec une nouvelle affiche face au Cercle de Bruges dimanche à 13h30. Un derby brugeois toujours energivore que les joueurs du Cercle vont disputer le couteau entre les dents. En conférence de presse, Thibo Somers a annoncé la couleur : "Dès que nous sommes montés dans le bus après le partage à Louvain, nous nous sommes concentrés sur le derby de Bruges. Oui, je sais que c'est différent au Club. Maintenant que Benfica est derrière eux, ils ont aussi suffisamment de jours pour récupérer. Je m'attends déjà à une bataille passionnante".

Celui qui a prolongé son contrat jusqu'en 2026 n'a pas besoin que l'on lui rappelle la valeur d'un derby : "Même les gars qui n'ont pas joué au football ici depuis si longtemps savent maintenant que pour une équipe comme le Cercle, il est extrêmement important de pouvoir se sentir comme l'équipede la ville pendant un très court laps de temps. Notre victoire de la saison dernière l'a bien montré. Pour moi, le derby est un combat de vie ou de mort depuis 15 ans, c'était déjà comme cela chez les jeunes. Quand on sait que Thibo Somers a grandi dans une famille comptant des anciens joueurs du Club et du Cercle, on peut dire que le derby est même une affaire de famille depuis plusieurs générations.