Seraing prêt à recevoir Zulte Waregem : "Un ogre sur papier à côté de nous, mais nous ne sommes qu'à trois points au classement"

Choc dans le bas de classement ce samedi soir (18h15) entre Seraing et Zulte Waregem lors de la 26ème journée de Jupiler Pro League.

Après la défaite à Charleroi samedi soir, Jean-Sébastien Legros était déçu de la prestation des siens et a donc organisé un entraînement le lendemain matin. "Je suis sorti de ce match avec beaucoup de frustration car nous ne l'avons pas joué. Il fallait resserrer un peu les boulons. J'espère que le message sera passé. Nous avons également visionné tout le match avec les joueurs lundi. Le groupe vit pourtant très bien en semaine et les entraînements sont très bons, mais parfois un blocage survient. Comme je leur répète, les matchs de championnat sont leur vitrine. Il faut tout donner et sans regrets", a confié le T1 des Métallos en conférence de presse.

"L'absence de Vormer est une tuile pour Zulte"

Il reste neuf rencontres aux Sérésiens pour se sauver. Place à Zulte ce samedi. "Nous savons que nous n'avons pas les mêmes armes que les autres équipes au départ. Ce week-end, nous disputons un match crucial pour le maintien et la pression sera peut-être plus forte chez notre adversaire après ses derniers investissements lors du mercato hivernal. Après, c'est évident au vu de leur noyau qu'ils sont mieux armés que nous au niveau de la gestion du stress ou de la pression. L'absence de Vormer ? Une tuile pour eux de ne pas pouvoir compter sur lui. Un joueur qui était rapidement devenu important chez eux. Une absence que l'on ne va pas regretter à vrai dire, mais Zulte dispose encore de beaucoup de joueurs de qualités. Un ogre sur papier à côté de nous, mais nous ne sommes qu'à trois points au classement des Flandriens au final. On m'aurait dit ça en début de saison, j'aurais dit que c'est pas mal. Mais la réalité est telle qu'elle est, il y a de la pression lors de ce sprint final. Nous ne pouvons pas abdiquer et descendre comme un petit. Nous le savions d'avance que ce serait plus difficile pour nous de survivre en D1A", a précisé l'ancien joueur du RFC Liège.

"Je m'attends à un match ouvert"

Les troupes de Mbaye Leye vont sans doute tenter de mettre directement un pressing d'entrée de jeu. "Je pense qu'ils vont être plutôt entreprenants et agressifs en étant haut sur le terrain. Nous nous sommes préparés à cette éventualité-là. Les deux équipes ne peuvent pas se contenter du match nul. Je m'attends à un match ouvert", a-t-il ajouté.

Pour la réception de Zulte Waregem, Jean-Sébastien Legros ne pourra pas compter sur les services de Galjé, Bernier et Sylla.