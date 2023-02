Tout le monde n'est pas favorable au retour de Marc Coucke à Ostende : "Le début de toutes les misères"

La situation au KV Ostende semble désespérée. Non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan financier.

Peter Van Nuffel, président de vzw Kustboys, l'organisation qui réunit tous les clubs de supporters du KVO, constate que la situation est plus ou moins la même qu'il y a trois ans.

"À l'époque, il n'y avait plus d'argent et il fallait absolument trouver du capital frais ailleurs. Aujourd'hui, l'argent a également disparu, mais on peut penser que les investisseurs qui entourent Paul Conway ne vont pas tout simplement jeter leur investissement par la fenêtre. Ce que je préfère, c'est qu'un Flamand rachète le club aux Américains et insuffle une nouvelle vie à Ostende", déclare clairement Van Nuffel sur kw.be.

Des appels sont lancés ici et là pour un retour de Marc Coucke, mais pour Van Nuffel, ce n'est pas une option immédiate. "Coucke a été le début de toutes les misères. Il a été le premier à commencer à vendre discrètement l'âme du KVO. Si vous recommencez en province, vous devez être promu le plus rapidement possible. Pour cela aussi, il faut du capital. En outre, vous ne pouvez pas redémarrer avant d'avoir réglé toutes les vieilles dettes du club."