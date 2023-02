📷 Après Marc Coucke, un ex-Diable Rouge participe lui aussi à l'émission Masked Singer en Flandre

Surprise sur le plateau de l'émission The Masked Singer : après Marc Coucke, une autre personnalité liée au football se cachait derrière le masque.

Le télécrochet Masked Singer est un véritable phénomène culturel en Flandre. Sur les antennes de VTM, des personnalités cachées derrière un déguisement chantent en direct, et sont éliminées puis démasquées chaque semaine. L'année passée, Yanina Wickmayer avait notamment participé à l'émission. Marc Coucke faisait sensation en étant la personnalité éliminée vendredi dernier, et ce alors que la situation est très tendue à Anderlecht entre les supporters et leur direction.

Ce vendredi, c'est de nouveau une personnalité liée au football belge qui a été démasquée : Timmy Simons. L'ancien Diable Rouge de 46 ans, récemment présenté comme nouvel entraîneur de Dender (Challenger Pro League), a poussé la chansonnette sur le morceau "Green green grass" de Georges Ezra, mais a été éliminé. Il s'est cependant dit ravi d'être sorti de sa zone de confort, lui qui n'a aucune expérience en chant.