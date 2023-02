Stefano Pioli prend une nouvelle fois la défense de De Ketelaere : "Il est encore jeune"

Le Diable Rouge n'a toujours pas débloqué son compteur en match officiel.

L'AC Milan s'est imposé 0-1 à Monza ce samedi. Charles De Ketelaere a reçu une demi-heure de temps de jeu et est une nouvelle fois passé près de son tout premier but, mais il a vu sa tentative échouer sur un défenseur.

De Ketelaere attend toujours son premier but à l'AC Milan. Pourtant, l'entraîneur Pioli reste confiant : "Il lui manque juste un but. Il est jeune. Il espérait apporter beaucoup plus - marquer signifierait beaucoup pour lui. Il y arrivera, j'en suis convaincu. Il aura beaucoup d'occasions. Et les qualités sont là", a-t-il déclaré après la rencontre et dans des propos relayés par les médias italiens.

Au classement, L'AC Milan reste troisième, à 18 points du leader Naples.