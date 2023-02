William Balikwisha a offert la délivrance au Standard : "Bruxelles est rouge ce soir !"

Le jeune ailier du Standard a inscrit le 3e but du Standard en fin de match et a lancé la retentissante victoire des siens à l'Union.

C'est un William Balikwisha tout sourire qui s'est présenté au micro d'Eleven Sports après la victoire de ce samedi soir. Le jeune joueur du Standard a rompu une impressionnante série d'invicibilité de 17 matchs pour l'Union Saint-Gilloise. "Je suis originaire de Bruxelles. C'est chez moi ici. Je suis très heureux de casser cette série-là. Bruxelles est rouge maintenant, c'est au Standard ! C'est Liégeois, on va dire !", a plaisanté Balikwisha.

"On s'est très bien préparés cette semaine. On savait qu'il y avait un bon coup à réaliser ici. On est restés patients, et on savait qu'à la moindre occasion, il fallait être décisif. Et on l'a été ce soir", a continué Balikwisha. "Il y avait une grosse remise en question à faire après le match contre Courtrai (défaite 0-2, ndlr). On a du se poser les bonnes questions, regarder ce qu'il s'était mal passé et rectifier les erreurs qu'on avait fait. On n'a pas levé le pied dans les duels, on devait leur rentrer dedans et l'Union, c'est une équipe qui n'aime pas ça. On devait aussi mettre beaucoup d'intensité dans nos courses. On a bien suivi les consignes du coach, et ça a payé."

Balikwisha aura aussi l'occasion la semaine prochaine de revenir à Bruxelles, où son ancien club du Sporting d'Anderlecht l'attendra pour le Clasico. "J'ai fait 10 ans là-bas. C'est un match spécial. Un Clasico ne se joue pas, il se gagne !", a lancé le jeune numéro 22 du Standard.