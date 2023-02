Belgique ou Maroc ? Ibrahim Salah révèle son choix de sélection

Le Belgo-Marocain a tranché quant à sa nationalité sportive. De quoi éviter les questions de plus en plus nombreuses vu son ascension.

Encore inconnu en début de saison, Ibrahim Salah a connu des premiers mois fulgurants en s'imposant dans la ligne offensive de La Gantoise, jusqu'à être transféré au Stade Rennais lors du dernier mercato. Malgré l'élimination des Bretons face au Shakhtar Dontesk en Europa League, l'ailier s'est déjà illustré en inscrivant un but qu'on pensait crucial pour les siens sur un magnifique assist de Jérémy Doku.

Parallèlement à ses performances, les questions sur sa nationalité sportive commencent elles aussi à arriver : Salah est né et a grandi à Saint-Josse de parents marocains. Intérrogé par DM Sport, il s'est montré très clair sur le sujet : "Il y a eu des rumeurs, mais rien de concret. Je dois beaucoup à la Belgique car j’ai été formé dans ce pays et je suis né là-bas, mais mon choix est déjà fait et c’est le Maroc". Un choix qui n'est jamais facile mais qui s'explique : "J’ai suivi mon cœur, je veux jouer pour le Maroc pour rendre mes parents fiers qui sont nés là-bas. Je veux aussi rendre heureuse ma famille au Maroc, le peuple marocain et cela serait avec fierté que je porterais ce maillot".