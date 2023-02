🎥 Le sprint incroyable de Jérémy Doku pour aller faire la différence !

Le Stade Rennais s'est imposé face au Shakhtar Donetsk ce jeudi en Europa League. Insuffisant, car les Bretons ont été sortis aux tirs au but.

Jérémy Doku a vécu une soirée contrastée. Il a ainsi fait partie des trois Rennais à manquer leur tir au but, permettant au Shakhtar Donetsk de se qualifier. Mais plus tôt dans le match, le Diable Rouge a été décisif. À la 106e minute, alors qu'il était sur le terrain depuis le coup d'envoi, Doku a trouvé les ressources nécessaires pour s'offrir une course fantastique et servir un autre belge, Ibrahim Salah, qui fait 2-0.

Malheureusement, un auto-but dans la foulée prive Rennes de qualification et envoie les deux équipes aux tirs au but...