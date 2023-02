Nouveau coup dur pour Andreas Skov Olsen et le Club de Bruges

Le Danois vit une saison très compliquée à Bruges. Il ne devrait pas retrouver le chemin des terrains avant un certain temps.

Etincelant l'an dernier et encore auteurs de 6 buts et 2 assists sur les 14 premières rencontres de championnat, Andreas Skov Olsen vit des semaines compliquées, à l'image de son équipe. Absent depuis plus d'un mois, il est contrarié par sa hanche.

En conférence de presse, Scott Parker a révélé qu'il souffrait également d'un autre mal : "Andreas a un problème d'appendice. Une opération est nécessaire. C'est évidemment : un joueur avec ses qualités, vous préféreriez l'avoir à votre disposition". Le coach brugeois a évalué sa nouvelle indisponibilté à plusieurs semaines. Une tuile de plus pour les Blauw en Zwart.