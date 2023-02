Felice Mazzù déjà convaincu par une recrue hivernale : "Il nous laisse une très belle impression"

Felice Mazzù s'est exprimé sur l'arrivée de Josué Doké, arrivé récemment en provenance du Togo et s'entraînant avec l'équipe première.

L'information vous a peut-être échappé : le Sporting de Charleroi a recruté, lors du mercato hivernal, le prometteur Josué Doké, 18 ans, arrivé du club togolais de Planète Foot. Prêté avec une option d'achat, il a signé son premier contrat pro avec le Sporting et s'entraîne avec l'équipe A. Il a déjà disputé 2 matchs avec les U23 (Zebra Elites) en Nationale 1, et a marqué - face à Visé.

Questionné à propos de l'intégration du jeune attaquant international togolais, Felice Mazzù a semblé sous le charme. "S'Il est aux portes de l'équipe première ? On verra au fil des semaines. Il nous fait une très belle impression, vraiment. Il faut choisir le bon moment, en fonction des événements, des résultats, pour pouvoir l'amener un peu plus proche de l'équipe et du groupe. Il est sur la bonne voie. Mais dire si ce sera demain, en fin de saison ou la saison prochaine...on verra bien."

"La certitude qu'on a, en tout cas, c'est que c'est un joueur qui a les caractéristiques et l'ADN de Charleroi, avec une très bonne mentalité, un esprit battant et guerrier ainsi que de la qualité technique. Je suis très positif par rapport à lui", a continué Mazzù.