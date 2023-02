Trond Sollied ne voit qu'une seule raison pour laquelle Bruges n'est pas à la même position qu'Anderlecht au classement

L'ancien entraîneur du Club et de La Gantoise ne reconnaît pas l'ADN des Blauw&Zwart.

Trond Sollied suit toujours la Jupiler Pro League. Sans club, l'entraîneur de 63 ans a quitté Lokeren en 2019. Selon lui, le Club de Bruges a un très gros problème physique. Pour Het Nieuwsblad, il livre son analyse du derby contre le Cercle. "No Sweat no glory ? Il n'y avait pas beaucoup de sueur et certainement pas de gloire. C'est la première fois que le Cercle était meilleur que le Club et méritait de l'emporter. Ils étaient plus intensifs et plus forts dans les duels. Le Club peut s'estimer heureux de ne pas avoir perdu. Ils ont cependant des joueurs qui peuvent marquer n'importe quand ainsi que Simon Mignolet."

Le Norvégien insiste. "Sans Mignolet, Bruges serait à la même place qu'Anderlecht. Il a déjà marqué beaucoup de points. Sans lui, Bruges aurait des problèmes bien plus importants."