"Je me sens prêt pour la prochaine étape" : un joueur de Saint-Trond ne cache plus ses envies de départ lors du prochain mercato

Après deux saisons dans notre championnat, le joueur de 23 ans compte bien franchir un pallier. Il faut dire qu'il se montre à son avantage depuis plusieurs mois.

Arrivé il y a deux ans en provenance des Urawa Red Diamonds, Daiki Hashioka s'est vite imposé comme uné référence sur le flanc droit grâce à son gros volume de jeu dans un rôle de piston qui lui va à merveille. Le joueur a même retrouvé la sélection japonaise, qu'il avait déjà rejoint lorsqu'il jouait au pays. Le Nippon semble avoir fait le tour de la question à Saint-Trond. Interrogé par Het Belang van Limburg, il ne cache pas ses ambitions : "Tout le monde doit savoir que je vise plus haut. Si cela peut se faire cet été, je vous en prie. Cela fait maintenant deux saisons que je suis en Belgique et pendant cette période, j'ai beaucoup appris. Je me sens prêt pour la prochaine étape".

Hashioka était déjà proche d'un départ cet hiver : "Plusieurs clubs intéressés se sont déjà signalés à mon agent, mais il n'y a pas encore eu d'accord. Je suis toujours sous contrat avec Saint-Trond, donc il faudra que ce soit un club avec des sous (rires)". Après les transferts sortants de Christian Brüls, Ameen Al-Dakhil et le départ annoncé de Tony Leistner en fin de saison, Saint-Trond fait face à un véritable exode.