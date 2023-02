Le Club de Bruges stoppe sa spirale négative en dominant La Gantoise

Le Club de Bruges enregistre sa deuxième victoire sous l'ère Scott Parker, face à une Gantoise peu dangereuse (2-0).

Rencontre décisive pour le top ce dimanche après-midi. Scott Parker n'a plus le choix : il faut gagner. Il aligne Sowah au milieu, derrière un trident offensif composé de Buchanan, Lang et Jutglà. Du côté de La Gantoise, qui a joué en Conference League jeudi, Paul Nardi retrouve sa place dans les cages, Nurio et Fofana sont alignés sur les flancs.

Le Club de Bruges a démarré la rencontre tambour battalnt, multipliant les occasions. Buchanan poussait Nardi à sortir un ballon en corner, Vanaken voyait sa tentative être repoussée sur la ligne par Okumu. A la demi-heure, Buchanan s'est rendu coupable d'un coup de coude volontaire sur Orban, non sanctionné - de manière incompréhensible. C'est à ce moment que La Gantoise a commencé par disparaître de la rencontre.

La seconde mi-temps a vu le Club de Bruges prendre l'ascendant. Jutglà a loupé une nouvelle grosse occasion sur un centre de Meijer. Les Blauw en Zwart ont enfin pris l'avantage à la 72e, avec Meijer qui a marqué après un service de Mata et libéré tout le Jan Breydel.

Le Club de Bruges inscrira un second but dans les dernières minutes, après une faute de Torunarigha sur Yaremchuk. C'est Vanaken qui s'est chargé d'inscrire le penalty et confirmer la deuxième victoire sous Scott Parker. Un succès très important pour rester dans le top 4. Les Brugeois sont-ils enfin relancés ?