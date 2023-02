Une première récompense pour Leandro Trossard avec Arsenal

Un but annulé, un assist: Leandro Trossard était en forme à Leicester, où Arsenal s'est imposé de justesse, samedi après-midi. Le Diable Rouge a d'ailleurs été élu homme du match par les fans des Gunners, une grande première pour l'ancien Genkois, arrivé à Londres cet été. Suffisant pour s'installer dans le onze de base d'Arsenal dans les semaines à venir? Peut-être.

En tout cas, son coach a été séduit. "Il a vraiment fait un bon match. Je pense qu'il a été bon. Il a été impliqué dans la plupart des actions, il marque un superbe but qui a malheureusement été annulé et il donne une passe décisive sur notre seul but. Il est bon dans les petits espaces et il est créatif. Je suis vraiment très heureux pour lui."

