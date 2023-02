Zlatan Ibrahimovic "se reconnaît" en Charles de Ketelaere

L'ancien du Club est monté à un quart d'heure du terme contre l'Atalanta. Toujours privé de but depuis son arrivée à Milan, De Ketelaere reçoit à nouveau le soutien de son coéquipier, Zlatan Ibrahimovic.

Ce week-end, l'AC Milan s'est logiquement imposé contre l'Atalanta (2-0). Monté au jeu à un quart d'heure du terme, Charles De Ketelaere n'a pas encore pu ouvrir son compteur "but" cette saison. D'un point de vue statistique, l'ancien de Bruges n'a délivré qu'une petite passe décisive contre Bologne lors de la 3e journée.

Malgré ces débuts difficiles, le joueur de 21 ans est plus que jamais soutenu par ses coéquipiers et l'entourage de la formation italienne. Après Stefano Pioli il y a quelques jours, c'est Zlatan Ibrahimovic qui, de retour après neuf mois de blessure, a pris la parole au micro de Sky Sports Italia pour défendre le jeune milieu offensif.

"Je me reconnais en lui car j'ai mis un an à m'acclimater lorsque j'ai quitté mon pays pour la première fois. Ce n'est pas facile de vous retrouver loin de votre famille dans un environnement très différent. Ici, tout le monde l'aide pour qu'il se sente au mieux. Il doit simplement se débloquer et retrouver la confiance. Une fois que ça sera fait, il ne s'arrêtera plus. Il doit suivre ce que l'entraîneur lui dit de faire."

Un encouragement de taille pour De Ketelaere qui pourra peut-être profiter du déplacement à la Fiorentina pour enfin trouver le chemin des filets.