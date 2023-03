Superbe nouvelle pour Anderlecht : le retour tant attendu est imminent

Anderlecht a organisé une séance d'entraînement ouverte aujourd'hui parmi laquelle on retrouvait un certain Marco Kana. Le milieu de terrain est maintenant proche d'un retour.

Cela fera plaisir à l'entraîneur Brian Riemer, qui attend beaucoup de lui. Récemment, il a déclaré à propos du jeune talent mauve. "J'espère qu'il sera bientôt de retour car nous avons besoin d'un joueur comme lui. Il a beaucoup de talent et il peut jouer aussi bien au poste de six qu'à celui de huit. Il fait partie de ces joueurs autour desquels on peut construire une équipe. Marco a le cœur d'Anderlecht".

Kana n'a pu jouer que 12 matchs cette saison. Il a d'abord été victime d'une blessure à la hanche avant de faire son retour le 8 janvier contre l'Union, mais une blessure à l'orteil l'a ensuite mis sur le flanc de nouveau.

Le milieu de terrain, qui n'a encore que 20 ans, figure dans les plans de Fredberg et Riemer pour la saison prochaine.