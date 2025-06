Quels adversaires pour Anderlecht en préliminaires de l'Europa League ? Toutes les options sont presque connues !

Le 18 juin prochain, le RSC Anderlecht connaîtra ses adversaires pour le second tour qualificatif de l'Europa League. Mais quels clubs peuvent se dresser sur la route des Mauves ?

Anderlecht assuré d'être tête de série

Le RSCA entrera en lice au second tour qualificatif de l'Europa League. Il y aura donc un long chemin à parcourir pour atteindre la phase de ligue - trois tours avec le barrage - mais les adversaires potentiels au premier tour sont largement à la portée des Mauves.

Anderlecht est ainsi assuré d'être tête de série et évitera les grands noms du premier tour, parmi lesquelles on retrouve : le Shakhtar Donetsk, le Legia Varsovie, le Partizan Belgrade et le Sheriff Tiraspol. Braga et Midtjylland, qui débutent au second tour, sont eux aussi évités.

Les adversaires potentiels au second tour

Les clubs débutant au premier tour et pouvant se dresser sur la route du RSCA sont donc Cluj, l'Hapoel Beer Sheva, Celke (Slovénie), le Spartak Trnava (Slovaquie), l'AEK Larnaca, Häcken (Suède), Paks (Hongrie), le Levski Sofia, Sabah (Azerbaïdjan), Ilves (Finlande), Aktobe (Kazakhstan) et Pristina (Kosovo).

À ces équipes, s'ajoutent les non-têtes de série débutant au 2e tour : on connaît déjà le FC Utrecht, le Banik Ostrava (Tchéquie) et Hibernian (Ecosse). S'y ajoutera le 4e du championnat de Turquie, et ce serait de loin le pire tirage en l'état puisqu'il s'agit de Besiktas. Samsunspor peut aussi finir 4e et ne serait pas un cadeau non plus.

Et après ?

En cas de qualification, le RSCA a déjà une petite idée des équipes qu'il pourra affronter au tour suivant, en plus donc des équipes qualifiées au second tour. Les Mauves resteront têtes de série et éviteront donc encore Braga et Midtjylland, ainsi que le PAOK directement qualifié pour le 3e tour.

Anderlecht pourrait potentiellement jouer Wolfsberg (Autriche) ou Fredrikstad (Norvège), ainsi que des équipes éliminées des qualifications pour la C1, parmi lesquelles le Panathinaïkos, le Servette Genève, Brann (Norvège) mais aussi le Red Bull Salzbourg, les Glasgow Rangers ou... le Viktoria Plzen, qui rappellera de mauvais souvenirs. Bref : le niveau montera d'un cran.

Une défaite à ce stade renverrait le RSC Anderlecht en barrages de la Conference League, où des équipes comme la Fiorentina, Mayence, le Rayo Vallecano ou Nottingham Forest seraient des adversaires potentiels. Une victoire au 3e tour de la C3, et les Mauve & Blanc s'assurent au pire d'une place en phase de ligue de la Conference League.

Les barrages sont difficiles à prédire

Enfin, si Anderlecht passe les écueils des second et troisième tour qualificatifs de l'Europa League, qui pourrait se tenir entre les Bruxellois et la phase de ligue ? C'est encore un peu tôt pour le déterminer. En plus des vainqueurs des tours précédents, 6 équipes "redescendront" des qualifications pour la Ligue des Champions.

Les seuls adversaires potentiels déjà connus sont le Sigma Olomouc (Tchéquie) et Aberdeen (Ecosse), auxquels s'ajouteraient donc potentiellement des noms tels que le Dynamo Kiev, le Lech Poznan, l'Etoile Rouge de Belgrade, Ferencvaros, Ludogorets ou le FCSB, pour ne citer que quelques noms connus. On y verra déjà plus clair après les premiers tours qualificatifs...