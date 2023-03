Les grandes retrouvailles sont fixées entre Vincent Kompany et Manchester City !

Vainqueur de Fleetwood Town (1-0) ce mercredi grâce à un but tardif, Burnley s'est qualifié pour les quarts de finale de la FA Cup.

Une belle perf' pour le club entraîné par Vincent Kompany, qui a peut-être été pris d'un élan de nostalgie lorsqu'il a vu les résultats du tirage au sort. En effet, Burnley affrontera son ancien club, Manchester City, le 18 mars prochain.

Le tirage complet des quarts de finale de la FA Cup :

Here's your full draw for the #EmiratesFACup quarter-final 👇