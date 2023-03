🎥 Vives tensions lors du Clasico Real - Barça

Ce Real Madrid - FC Barcelone ne restera pas dans l'histoire. C'est le moins que l'on puisse dire. Aucune des deux équipes n'a proposé un football à la hauteur des attentes, à l'image d'un Real Madrid qui n'a pas cadré un seul tir lors des 90 minutes.

Si les Catalans se sont imposés sur un auto-but malheureux d'Eder Militao après un face à face pourtant remporté par Courtois, ce que l'on retiendra de cette rencontre, ce sont les tensions et echauffourées entre joueurs des deux camps.

Cela a particulièrement chauffé entre Gavi et Vinicius Junior. Les deux hommes se seraient échauffés toute la rencontre. L'Espagnol aurait également, selon Movistar, lâché un "fils de p*te" au nez du Brésilien. Vinicius s'est lui aussi montré très remonté durant la rencontre, commettant une faute sur De Jong puis s'énervant sur l'arbitre après avoir reçu une carte jaune. Ambiance...

GAVI CLOCK HIS SHIT FOR ME. pic.twitter.com/ZkEUpiREpX

VINICIUS AND DE JONG GET INTO IT 😳



It's getting heated in El Clásico! pic.twitter.com/watjFa8Nig