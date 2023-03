Bientôt un retour de taille à La Gantoise : "Quand je rentre chez moi vers 17h30, il est le seul à travailler sur son retour"

Absent depuis le mois de juillet, Tarik Tissoudali a manqué la Coupe du Monde mais s'apprête enfin à faire son retour, au grand bonheur de Hein Vanhaezebrouck.

La Gantoise pourrait recevoir un coup de pouce de taille dans sa course aux Play-Offs 1. Absent depuis la 2e journée de championnat, Tarik Tissoudali reprend progressivement les entraînements collectifs. Contre Saint-Trond fin août, le Marocain de 29 ans s'était déchiré les ligaments croisés, une blessure le privant logiquement de Coupe du Monde.

"Il a déjà franchi de nombreuses étapes et se rapproche d'un retour. Il participe à une partie des entraînements collectifs" avait déclaré Vanhaezebrouck après la qualification contre Qarabag. Le joueur pourrait donc être prêt pour les 8es de finale, une date que l'entraîneur des Buffalos avait gardée à l'œil.

"S'il peut jouer d'ici à la fin mars, il sera toujours en avance sur le calendrier. Ce serait très rapide et très bon pour nous, même si on ne sait pas s'il retrouvera directement son meilleur niveau. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il est toujours là, avec beaucoup de dynamisme et travaille dur. Quand je quitte le camp d'entraînement vers 17h30, il est le seul encore présent à travailler sur son retour."