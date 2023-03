Les arbitres de la 28e journée de Jupiler Pro League sont connus

Après les nombreux tumultes de ces dernières semaines, les arbitres seront particulièrement surveillés lors de cette 28e journée de Jupiler Pro League. Lothar d'Hondt dirigera le choc entre La Gantoise et Anderlecht. Jan Boterberg sera à Standard - Westerlo tandis qu'Erik Lambrechts prendra en charge le derby du Limbourg entre Saint-Trond et Genk.

