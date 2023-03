Enfin ! Un grand changement à venir autour des arbitres et du VAR dans les prochaines semaines

Vu les critiques de ces derniers temps, l'arbitrage belge réflechit à des changements dans sa manière de communiquer. Cela devrait même se concrétiser très bientôt.

Ces dernières semaines, les polémiques autour du VAR et des décisions arbitrales ont fait jaser, sans doute plus que jamais depuis l'arrivée de l'arbitrage vidéo en Belgique. Hier encore, le VAR est intervenu de longues minutes sous les huées du public ostendais pour finalement accorder un penalty aux Côtiers. Les explications du lundi de Frank De Bleeckere sont désormais un moment attendu pour chaque supporter ou club s'estimant lésé le weekend. Elles ne seront bientôt plus les seules.

En effet, l'ancien arbitre international est pour l'instant le seul à s'exprimer sur les phases litigieuses des derniers jours. Il sera bientôt rejoint par d'autres acteurs directement impliqués. Interrogé par Het Laatste Nieuws, Bertrand Layec, le Directeur Technique du PRO REFEREE DEPARTMENT confirme : "D'ici deux à trois semaines, nous voulons introduire un nouveau format : un moment le lundi où les médias peuvent demander des explications à moi, à Frank ou aux arbitres concernés sur des moments discutables. Cela pourrait aider à dissiper les malentendus". Pas sûr que cela puisse apaiser toutes les rancoeurs mais l'initative aurait au moins le mérite d'apporter plus de clarté de la part de ceux situés dans le feu de l'action.