Zulte Waregem sensibilise ses joueurs au message des supporters !

Quand les supporters écrivent une lettre ouverte à leur club, c'est très souvent pour adresser un ultimatum ou des plaintes suite à une situation inacceptable. Rien de tel dans la lettre ouverte des supporters de Zulte Waregem : celle-ci était encourageante, avec un message clair - ce n'est pas encore fini.

Au Gaverbeek, le message est bien passé. Et la direction flandrienne s'est assurée que les joueurs l'aient eux aussi reçu. Ainsi, chaque joueur de Zulte Waregem a reçu une copie de cette lettre ouverte des fans dans son casier cette semaine. Zulte se rend à OHL ce dimanche. L'Essevee compte 3 points de retard sur le premier non-relégable, l'AS Eupen.

De open brief van onze fans bereikte deze morgen ook de kleedkamer van onze spelers! 📃



Want het is verre van gedaan. ❤️💚 pic.twitter.com/gGgWWmWPFh