Jonas De Roeck s'incline : "Le Standard mérite largement de gagner"

Ce samedi soir, le Standard de Liège a pris facilement la mesure de Westerlo (2-0) lors de la 28ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège affrontait un concurrent direct avec Westerlo, à égalité de points avec lui au coup d’envoi. Et les Rouches ont surclassé largement le promu grâce à des réalisations de Dönnum (37e) et de Balikwisha (73e) sur des assists d'Ohio. Dans le temps additionnel, Bodart, qui n'avait rien eu à faire durant la soirée, était exclu pour une faute de main en dehors du rectangle alors que Matsuo allait se présenter devant lui (90e+3).

"Le Standard mérite largement de gagner ce soir. Ils ont très bien débuté la rencontre en mettant beaucoup d'intensité et en étant très bon sur les deuxièmes ballons. Ça a été un match difficile pour nous. De notre côté, on a fait à chaque fois les mauvais choix. Et au moment où on revient un peu, ils ouvrent le score, et ce n'était pas si mal que ça pour nous au vu de la rencontre", a confié Jonas De Roeck à l'issue de la rencontre.

"La deuxième mi-temps était meilleure mais c'était compliqué de trouver les espaces. C'était un jour difficile pour nous sur tous les aspects. Ce n'est pas grave de perdre ici. Se déplacer à Sclessin était difficile et le Standard a joué un gros match. On a jamais su produire notre jeu face au jeu très physique produit par notre adversaire. C'était un jour sans mais je reste très content de la saison qu'on effectue. On va réagir la semaine prochaine", a conclu le T1 de Westerlo.