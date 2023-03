Bruges-Standard, la chance de La Gantoise ?

La Gantoise est à un point du top 8...et peut frapper un grand coup la semaine prochaine. Bruges et le Standard s'affrontent, et malheur au vaincu.

La Gantoise peut être le grand vainqueur du week-end prochain. Bruges et le Standard, ses deux grands rivaux dans la course au top 4, s'affrontent. Le perdant se retrouvera dépassé par les Buffalos en cas de victoire (et même, dans le cas des Rouches, potentiellement largué) ; en cas de match nul, Gand peut même s'installer confortablement dans le top 4.

Mais Hein Vanhaezebrouck ne veut pas y penser, prétend-il. "Bruges-Standard ? Je ne m'en préoccupe pas. Je suis l'entraîneur de Gand, je n'ai pas à parler de Bruges-Standard", sourit-il. Nous jouons Istanbul jeudi, puis Zulte Waregem. Après ça, on va à Istanbul, puis c'est Eupen. Et après, un break, et on a hâte", continue Vanhaezebrouck. "Ca nous permettra de revenir en bonne forme. D'ici là, le mot d'ordre, c'est survivre deux semaines de plus".

Battre Anderlecht, une opportunité saisie

C'était un moment crucial pour La Gantoise ce dimanche : la défaite de Bruges était une opportunité à ne pas manquer. Mais Hugo Cuypers relativise également : "On ne raisonne pas comme ça. Tout ce qu'on doit faire, c'est gagner nos matchs, sinon rien de ce qui se passe chez les autres n'a d'importance", déclare l'attaquant. "Ils avaient joué avant nous, donc on savait pouvoir faire une bonne opération, mais il faut enchaîner, sinon ça ne servira à rien".

L'enchaînement des matchs sera également plus simple à gérer dans un état d'esprit positif. "Oui, et nous récupérons des joueurs, c'est positif. Il faudra gérer cette série de matchs mais je suis convaincu qu'on y arrivera", conclut Cuypers.