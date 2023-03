Genk est-il à bout de souffle ?

Depuis quelques semaines, l'autoritaire leader souffle le chaud et le froid. Pas de quoi tirer la sonnette d'alarme ? Oui et non.

Jusqu'à la pause de la Coupe du Monde, Genk a dominé ce championnat de la tête et des épaules. D'ailleurs, beaucoup s'accordaient à dire que le titre était déjà joué, malgré les play-offs et la division des points par deux.

Mais depuis, beaucoup de choses ont changé. Tout d'abord, le mercato hivernal n'a pas été très sympa avec Wouter Vrancken puisque Paul Onuachu a fait ses valises direction Southampton. Son remplaçant, Tolu Arokodare, est pour le moment sur la touche et c'est Samatta qui est en pointe, comme au bon vieux temps. Il est clair que tout cela change bien évidemment la donne pour le leader, qui a perdu son phare dans la tempête.

Ensuite, lors du premier tour, Wouter Vrancken n'a pas beaucoup fait tourner. Des joueurs comme Mike Trésor ou encore Joseph Paintsil ont au beaucoup de temps de jeu, tout comme El Khannouss. Ces joueurs semblent parfois s'essouffler dans certaines parties de rencontre. Là aussi, Vrancken va devoir réfléchir et peut-être donner un peu plus de temps de jeu à des garçons comme Ait El-Hadj afin de redonner un nouvel élan à son équipe.

Enfin, Genk a changé de statut. Qu'ils le veuillent ou non, les Limbourgeois sont désormais l'équipe à abattre et plus personne ne leur fait vraiment de cadeaux. La preuve, ce dimanche à STVV, les Canaris ont vendu chèrement leur peau dans un derby qui a bien secoué Genk. Toutes les équipes qui affrontent Genk ferment à présent le jeu, du coup des garçons comme Paintsil et Trésor ont moins d'espaces, et c'est plus compliqué pour eux de trouver des solutions. Du coup, les latéraux que sont Arteaga et Munoz doivent prendre plus de risques et donc laisser des espaces dans leur dos.

Wouter Vrancken va alors devoir trouver des solutions pour redonner un autre élan à son équipe, qui sort d'un 10 sur 18 et qui voit revenir l'Union et l'Antwerp.