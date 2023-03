"Nous avons facilité la tâche au Benfica"

Les Blauw en Zwart n'ont jamais été en mesure de répondre au Benfica ce mardi soir.

Bruges quitte la Ligue des Champions la tête basse, humilié 5-1 par un Benfica bien trop fort.

La déception se lisait sur le visage de Clinton Mata. "Quand vous jouez des huitièmes de finale (de la Ligue des Champions), vous devez jouer sans peur. On s'était dit avant le match qu'il fallait oser. C'était une très belle équipe en face, mais on leur a aussi facilité les choses à certains moments", a regretté le défenseur au micro de RTL Sport.

"A la mi-temps, à 2-0, on savait que ça allait être difficile. On voulait se battre pour notre fierté. Je pense que tout le monde a donné le maximum. Mais aujourd'hui, c'était un jour sans. Et ça ne peut pas arriver quand tu joues un 8e de finale. Il faut assumer nos responsabilités. On ne va pas se cacher derrière des excuses. Il faut sérieusement se parler entre nous, il faut que ça change."

Mata n'a pas osé s'avancer sur la situation de Scott Parker. "Je pense que ça va être la question de la semaine. Ce sera la décision du président, ou de Vincent (Mannaert). Mon travail, c'est juste de faire mon job sur le terrain. (Notre prochain match) est très important pour les play-offs."