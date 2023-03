La piste Schreuder se complique, le Club envisagerait une toute autre solution

Après sa grosse débâcle en huitième de finale de la Ligue des champions contre Benfica, le champion de Belgique s'active en coulisses pour mettre en place son nouveau staff.

Scott Parker (42 ans) vit ses dernières heures en tant qu'entraîneur du Club de Bruges. Les Gazelles devraient annoncer son limogeage ce mercredi, 67 jours à peine après l'arrivée de l'Anglais. Le Club de Bruges négocie avec Alfred Schreuder, mais le technicien néerlandais veut cette fois un contrat à long terme, et non plus à durée indéterminée comme il y a un an, révèlent nos confrères de Het Laatste Nieuws. Cela complique évidemment les négociations avec le Néerlandais.

Entre-temps, le Club tente de trouver une solution interne. Avec l'assistant Rik De Mil, le champion de Belgique dispose d'une personne qui connaît bien la maison, et avec Nicky Hayen (entraîneur du Club NXT et ex-Waasland Beveren), il dispose d'un entraîneur qui a de l'expérience en Jupiler Pro League. Celui-ci obtient également d'excellents résultats en D1B cette saison puisque les jeunes du Club se sont récemment qualifiés pour les play-offs de promotion. Le Club aimerait voir Nicky Hayen assister d'un certain Michel Preud'homme.

Reste à savoir si MPH se rendra au chevet des Blauw en Zwart...