🎥 Thierry Henry chambre Olivier Giroud : "Le gars est mignon !"

Consultant sur la chaîne CBS Sports, Thierry Henry s'est amusé lors de l'interview après le match Tottenham - AC Milan.

Lorsqu'Olivier Giroud s'est approché du micro, Henry est devenu hilare et a lâché un "Oh la la ! Le gars est mignon, attention !". Ce qui a alors provoqué le rire sur le plateau, dont celui de l'ancien de Manchester City, Micah Richards.

"La classe à la française", a répondu Giroud à Titi, qu'il a détrôné de son titre de meilleur buteur de l'histoire de l'Equipe de France, lors de la Coupe du monde au Qatar.

This interaction between Thierry Henry and @_OlivierGiroud_. ‚̧ԳŹ pic.twitter.com/D8iOvh2Gzb