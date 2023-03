L'Union Saint-Gilloise fera-t-elle une croix sur son stade ? "Une réunion très importante la semaine prochaine"

Si l'Union Saint-Gilloise venait à subir un nouveau refus dans le dossier du stade de la part des autorités communales, ce serait un sacré camouflet. Mais Philippe Bormans reste confiant.

Alors que l'Union Saint-Gilloise dispute l'un des matchs les plus importants de son histoire ce jeudi à l'Union Berlin, Philippe Bormans a été interviewé par la RTBF. Le directeur général de l'USG a évoqué entre autres le sujet brûlant du stade. L'Union a en effet subi un sacré revers quand la Commune de Forest lui a refusé l'autorisation de construire.

Qu'en sera-t-il désormais ? La région de Bruxelles aura son mot à dire, dans une réunion prochaine. "Nous avons une réunion importante avec la Commune et la Région et nous en saurons davantage", explique Bormans, qui reste confiant. "Tout le monde a compris qu'il faut avancer et que l'emplacement que nous proposons est le bon choix".

Sans ce projet de stade, l'Union Saint-Gilloise aura du mal à passer un palier supplémentaire, elle qui devra disputer son 8e de finale d'Europa League au Lotto Park. "Nous travaillons ensemble à une solution et je suis sûr que nous allons parvenir à un accord", rassure Philippe Bormans. Les supporters de l'USG l'espèrent !