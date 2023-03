Seraing a la haine: "C'est un manque de respect"

Ce samedi soir (20h45), le RFC Seraing recevra l'Antwerp lors de la 29ème journée de Jupiler Pro League.

Seraing en a marre et las d'être perpétuellement traîné dans la boue. Un article paru dans la presse cette semaine n'a pas du tout plu aux pensionnaires du Pairay. "Ce n'est pas facile d'entendre dire que nous ne manquerons pas du tout à la D1A. Ce sont des propos violents alors que mathématiquement rien n'est encore joué. C'est très dur voire méprisant. On a la haine car c'est un manque de respect. Le journaliste qui a écrit ça se fait le porte-parole de tout le monde en plus. Quand le Beerschot était largué à la dernière place la saison dernière, il n'y avait pas autant de critiques alors qu'on est à sept points d'Eupen et de la 15ème place !", confie Morgan Poaty en conférence de presse.

"C'est une chance inouïe d'évoluer en première division"

"Nous avons certes manqué d'agressivité par moments durant cette saison. La qualité est là, mais beaucoup de joueurs doivent s'inspirer de Christophe Lepoint et de sa hargne. Néanmoins, on ne peut pas être un produit fini quand on vient ici. Quand je suis venu à Seraing, c'était pour me relancer car je n'avais pas beaucoup d'autres options. Je me suis battu pour jouer et démontrer mes qualités car c'est une chance inouïe d'évoluer en première division", explique l'ancien joueur de Guingamp.

"Le plus important, c'est de n'avoir aucun regret et de ne pas passer pour des clowns"

Jouer le maintien n'est pas une chose aisée et les footballeurs savent qu'il peut y avoir une usure mentale. "Ce n'est pas facile chaque semaine, c'est vrai. Mais personne ne lâche et j'ai encore pu le constater à l'entraînement aujourd'hui. Le plus important, c'est de n'avoir aucun regret et de ne pas passer pour des clowns. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait et il faut profiter de chaque instant et se battre. Car ce seront peut-être les derniers matchs en D1 de plusieurs et de l'entièreté des joueurs", ajoute l'international congolais.

"On doit revenir aux fondamentaux"

Il reste six journées aux Métallos pour se sauver et terminer à la 15ème place occupée par Eupen (26 points). Place à l'Antwerp lors de la 29ème journée de JPL. "La meilleure équipe de Belgique depuis quelques semaines, mais tout est possible : Annecy a battu Marseille en Coupe de France. On doit revenir aux fondamentaux lors de ces six derniers matchs. Quand j'ai signé ici, on m'a dit que Seraing était une équipe de battants et de mecs qui n'ont jamais eu facile durant leur vie. On doit s'inspirer du Cercle qui joue sans se prendre la tête. Ils sont directement sur les deuxièmes ballons et se battent comme des chiens. On ne peut qu'admirer cela. On va tenter de survivre sur notre petit terrain", conclut Poaty.