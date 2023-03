Un premier revers pour Domenico Tedesco ? Johan Bakayoko pourrait se retrouver face à un dilemme

Vendredi prochain, le sélectionneur national Domenico Tedesco annoncera sa première sélection. Il est probable qu'elle contienne de nouveaux noms. Peut-être même celui de Johan Bakayoko.

Bakayoko a révélé qu'il faisait partie de la présélection de Tedesco. Une première convocation chez les Diables Rouges est donc imminente. Mais l'attaquant de 19 ans est également éligible pour l'équipe nationale ivoirienne. "Pour moi, la Belgique et la Côte d'Ivoire sont comme mon père et ma mère", a déclaré Bakayoko à Eindhovens Dagblad. "Deux pays où je me sens bien et où j'ai pu m'épanouir. Mes parents sont tous deux originaires de Côte d'Ivoire, mais ils se sont rencontrés en Belgique. C'est là que je suis né et que j'ai eu toutes les opportunités, mais je ressens aussi très fortement un lien avec l'Afrique".

Bientôt, il devra peut-être choisir entre ce "père" et cette "mère". "Le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ne m'a pas encore dit s'il avait des projets pour moi", déclare Bakayoko. "Si c'est le cas, ce sera un choix incroyablement difficile."

Ce serait un coup dur pour Tedesco, car Bakayoko a progressé à pas de géant au PSV, où il est devenu un joueur de base. L'ailier droit a déjà marqué cinq fois en 14 matches de championnat et délivré trois passes décisives.