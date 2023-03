Loïs Openda cache sa joie

Loïs Openda a signé un triplé qui le place dans l'histoire de la Ligue 1 ce dimanche. Mais le Diable Rouge se la jouait modeste après la rencontre.

Signer un triplé, cela n'arrive pas toutes les semaines. Alors le faire en 9 minutes, c'est encore plus rare. C'est ce qu'a réalisé Loïs Openda ce dimanche avec Lens sur la pelouse de Clermont. Il efface des tablettes un Lillois, Matt Moussilou, ancien attaquant du LOSC. Un record qui datait de 2005.

Après la rencontre, le Diable Rouge était cependant modeste dans ses propos, le tout au micro de Amazon Prime."Je suis très fier de ce qu'on a montré sur le plan collectif. On est venus avec l'intention de gagner. On savait très bien que venir jouer ici à Clermont à 13h, ça n'allait pas être facile, mais on a quand même réussi à prendre les trois points. J'ai marqué un triplé et délivré une passe décisive, je pense que c'est une performance assez correcte ! "

Ce succès de Lens permet à l'équipe de remonter sur le podium de la Ligue 1 en attendant en lrésultat de Monaco.