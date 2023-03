"Parfois, on se demande : 'Qu'est-ce que je fais ici ?' "

Zulte Waregem a coulé face à La Gantoise ce dimanche (2-6). La saison de l'Essevee risque d'être compliquée jusqu'au bout.

17e avec 4 points de retard sur Courtrai - le premier non-relégable -, Zulte Waregem est encore et toujours en grand danger. Les mines étaient grises après la très dure défaite concédée ce dimanche à domicile face à La Gantoise (2-6).

"Ces buts (encaissés) sont des cadeaux purs et simples. C'est très douloureux pour tout le monde. Quand on voit le nombre de supporters qui sont venus nous soutenir, on se dit que c'est difficile pour nous. Je comprends qu'il leur soit difficile de nous soutenir. J'espère qu'ils ne nous laisseront pas tomber, car nous avons énormément besoin de leur soutien. D'un autre côté, on ne peut pas le nier : c'était beaucoup trop facile...", a déclaré le défenseur de Zulte Waregem, Timothy Derijck, dans les colonnes du Nieuwsblad.

La saison de Zulte est, on l'aura compris, extrêmement compliquée. Surtout au niveau défensif : avec 67 buts encaissés, son arrière-garde est la plus mauvaise de l'élite belge. "Parfois, on a l'impression de se demander ce que l'on fait ici. Surtout quand on est trop loin pour pouvoir aider à chaque fois parce que quelqu'un ne suit pas son homme ou quelque chose comme ça", a continué Derijck, qui devra batailler pour le maintien jusqu'au bout. "Quoi qu'il en soit, nous avons encore cinq matches à disputer. Impossible ? Peut-être. Difficile ? Certainement."