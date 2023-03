Officiel : Zulte Waregem vire Mbaye Leye !

Le naufrage à domicile le week-end dernier contre La Gantoise (2-6) aura été la défaite de trop pour le technicien sénégalais qui prend la porte à cinq journées du terme.

Zulte Waregem a viré Mbaye Leye quelques jours après la raclée contre Gand. Son adjoint Patrick Asselman a également pris la porte. Le technicien sénégalais n'est jamais parvenu à faire sortir son équipe de la zone rouge après la cinquième journée de championnat. C'est Frederik D'Hollander qui prendra les rênes de l'équipe et il sera assisté par Davy De fauw. Avec le changement d'entraîneur, Zulte espère inverser la tendance. Il reste cinq matches à l'Essevee pour se maintenir au sein de l'élite et ainsi éviter une relégation imminente. Vormer devrait effectuer son retour après la trêve internationale, au plus tôt.

"La fermeté et la détermination font partie de l'ADN du SV Zulte Waregem. Le fait que Leye soit finalement remplacé a tout à voir avec le fait que le club veut saisir toutes les chances de prolonger son séjour en D1A. Lors du mercato d'hiver, l'équipe a reçu une injection de qualité avec l'arrivée de Ruud Vormer, Karol Fila et Christian Brüls. Le conseil d'administration a pris plusieurs initiatives pour donner au groupe à la fois de la confiance et de la concentration. Jusqu'au dernier moment, les joueurs et le club ont soutenu leur entraîneur qui, au cours des derniers mois, a de nouveau montré qu'il était un véritable homme de club. L'Essevee remercie Mbaye Leye et son assistant Patrick Asselman pour l'énorme engagement dont ils ont fait preuve jour et nuit. Mais les résultats attendus n'ont pas été au rendez-vous", peut-on lire dans le communiqué des Flandriens.

Avec 5 victoires, 8 nuls et 16 défaites, Zulte Waregem occupe actuellement l'avant-dernière place, avec un point de moins que le KV Ostende et trois points de moins que Courtrai et Eupen.