Loin des yeux Brugeois, près du coeur rouche ?

Le Standard réussit une superbe saison. En fait, il a encore des chances de figurer parmi les quatre premiers. L'entraîneur Ronny Deila est donc devenu très populaire, même auprès d'autres clubs

Après le licenciement de Scott Parker au Club de Bruges, le nom de Deila a déjà été évoqué. 777 Partners veut éviter cela et est prêt à modifier le contrat de Deila, rapporte La Dernière Heure. Deila a signé pour trois ans cet été, mais pourrait signer un contrat amélioré : plus long et avec un meilleur salaire. En outre, le Standard souhaite également discuter avec le Norvégien de ses ambitions pour la saison prochaine. Celles-ci seront de toute façon beaucoup plus élevées.

Dimanche dernier, Deila a lui-même réagi aux rumeurs concernant le Club de Bruges. "Il ne faut pas croire tout ce que je lis dans les journaux", a-t-il expliqué. "Mais quand j'entends que le club nous veut, moi ou les joueurs, cela signifie que nous travaillons bien.

Les prochaines semaine seront donc décisives au Standard. Si le club liégeois veut poursuivre sur sa lancée et faire grandir ses ambitions au fil des années, conserver Deila est une priorité.