Merveille Bokadi n'a pas la bougeotte : "J'aimerais laisser ma trace au Standard de Liège"

Défait au Club de Bruges (2-0) le week-end dernier, le Standard de Liège reçoit Zulte Waregem lors de la 30ème journée de Jupiler Pro League ce samedi soir.

Le Standard de Liège doit renouer avec la victoire ce samedi soir. "La défaite à Bruges est déjà oubliée, un match très important nous attend déjà ce week-end. Si le changement de coach à Zulte va changer quelque chose ? Je ne pense pas", a confié Merveille Bokadi en conférence de presse. "Nous voulons assurer le top 8 avant de penser au top 4. Nous verrons à la fin de la phase classique où nous en sommes", a expliqué l'international congolais.

"Je n’ai vraiment pas envie de bouger"

Arrivé en 2017 en bord de Meuse, le joueur âgé de 26 ans est heureux à Liège. "Cela fait des années que je suis au Standard. Je me sens très bien ici et ma famille aussi. Mon fils et ma fille sont nés au Congo, mais ils ont grandi à Liège et se sentent à l’aise. Je n’ai vraiment pas envie de bouger. Si le club reçoit des offres et que je dois partir, on en parlera mais moi je veux rester ici et faire mon travail. Si on me propose un contrat longue durée et encadrer les jeunes, je ne dirai pas non", a souligné l'ancien joueur du TP Mazembe.

"Je peux m’estimer heureux d’être encore là"

Deuxième joueur le plus ancien de l’effectif rouche après Kostas Laifis, le défenseur congolais a fait face à de nombreuses blessures (Rupture du ligament interne des deux genoux et rupture du tendon d'Achille) qui l’ont empêché de disputer deux finales de Coupe de Belgique. "Si c’est arrivé, c’est que cela devait se passer ainsi. Je peux m’estimer heureux d’être encore là, face à vous, pour évoquer l’avenir. Mon objectif est d’avoir un palmarès avec le Standard puisqu'il est vierge. J’étais blessé en 2018 quand on a remporté la Coupe. Je me suis toujours dit que si je devais quitter le club, c’était avec un trophée en poche. J’aimerais laisser ma trace au club", a conclu Merveille Bokadi.