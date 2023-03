Loïs Openda savoure : "Je retrouve la forme au meilleur des moments"

Six jours après son triplé contre Clermont (4-0), le Diable Rouge a confirmé son grand retour en forme en s'offrant un doublé contre Angers (3-0) ce samedi, lors de la 28e journée de Ligue 1.

Loïs Openda (23 ans, 28 matchs et 14 buts en L1 cette saison) n'arrête pas d'empiler les buts et savoure sa bonne période. "C'est sûr que je retrouve la forme au meilleur des moments. J'étais dans une période un peu compliquée avant mes trois buts de la semaine passée. Maintenant, c'est ma mentalité, le travail qui paie. C'est à moi de continuer comme je l'ai dit", a expliqué l'attaquant de Lens sur Canal+ Foot.

Provisoirement dauphin du PSG, Lens vise la Ligue des champions. "On est 2es en attendant le match de Marseille, à nous de fêter comme il se doit puis de prendre du repos. C'est sûr que nous, on essaye de viser toujours le plus haut et on verra ce qui se passera en fin de saison. Mais vu comment on joue, on peut essayer de penser à quelque chose", a conclu l'ancien joueur du Club de Bruges.