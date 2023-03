Mats Rits réagit au gros loupé de Roman Yaremchuk

Le Club de Bruges a ramené Roman Yaremchuk en Jupiler Pro League l'été dernier. Mais l'Ukrainien n'est plus que l'ombre de lui-même et n'est pas parvenu à se montrer décisif avec les Gazelles face à Courtrai (1-0).

Seize millions d'euros, c'est le montant dépensé par le Club de Bruges pour s'offrir Roman Yaremchuk. Mais l'Ukrainien est un véritable flop et manque même des occasions faciles. Face au KV Courtrai, la saison difficile de Yaremchuk s'est une nouvelle fois vérifiée. A quelques mètres du but, il n'a pas pu conclure, au grand dam des supporters brugeois.

Mais Yaremchuk n'était pas le seul à ne pas pouvoir conclure. Mats Rits avait au moins quelque chose à dire à ce sujet. "Nous ne sommes tout simplement pas efficaces. Et c'est grave, oui. Si nous pouvons nous entraîner sur ce point, nous le ferons", a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre. "Yaremchuk ? On ne peut que le soutenir. Ce n'est pas comme s'il faisait exprès de tirer à côté. De plus, il préférerait marquer ce but aujourd'hui plutôt que demain. Je suis persuadé que ça viendra."