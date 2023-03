Bernd Storck honnête après Courtrai-Bruges : "Mais pour une fois que ça nous arrive..."

Le KV Courtrai s'est rapproché du maintien en D1A en venant à bout du Club de Bruges. Bernd Storck ne le cachait pas : les Kerels ont eu un peu de chance.

Avec 6 points d'avance sur la zone rouge et 4 matchs à jouer, le KVK a fait une excellente opération ce week-end dans la course au maintien. Les Kerels sont la seule des 5 dernières équipes de D1A à avoir gagné. Une victoire signée Abdelkahar Kadri, auteur d'un superbe but face aux Blauw & Zwart.

Mais Bernd Storck le sait : la victoire n'était pas forcément méritée pour Courtrai. "Oui, nous avons eu un peu de chance, c'est vrai", reconnaissait-il en conférence de presse après la rencontre. "Mais il était un peu temps que la chance soit de notre côté".

Courtrai ira à Bruges après la trêve, pour y défier cette fois le Cercle.